Число обвинений миротворцев ООН в сексуальных преступлениях сократилось в прошлом году 

ООН, 14 марта /Синьхуа/ — В 2017 году в общей сложности было зафиксировано 62 обвинения миротворцев ООН в сексуальных преступлениях, что намного меньше по сравнению со 104 случаями в 2016 году. Об этом сообщается в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша от 13 марта.
А. Гутерриш отметил, что в 2017 году в адрес ООН поступило 138 обвинений в сексуальной эксплуатации и насилии. Они касались членов миссий ООН по поддержанию мира, миссий ООН по политическим вопросам и других структур, а также военных контингентов, имеющих мандат СБ. Среди них 62 случая касались миротворцев ООН.
По словам генсека, в целях сокращения числа случаев сексуального насилия против мирных жителей ООН приняла множество мер, в том числе усилила проверки при наборе миротворцев, а также их подготовку перед и после дислокации, направила специалистов для защиты интересов пострадавших в миссии в ЦАР, ДРК, Южном Судане и на Гаити. —0—