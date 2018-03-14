Число обвинений миротворцев ООН в сексуальных преступлениях сократилось в прошлом году

ООН , 14 марта / Синьхуа / — В 2017 году в общей сложности было зафиксировано 62 обвинения миротворцев ООН в сексуальных преступлениях, что намного меньше по сравнению со 104 случаями в 2016 году. Об этом сообщается в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша от 13 марта.

А. Гутерриш отметил, что в 2017 году в адрес ООН поступило 138 обвинений в сексуальной эксплуатации и насилии. Они касались членов миссий ООН по поддержанию мира, миссий ООН по политическим вопросам и других структур, а также военных контингентов, имеющих мандат СБ. Среди них 62 случая касались миротворцев ООН.