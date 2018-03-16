Турция сообщила об уничтожении десяти членов РПК в Ираке

На севере Ирака в районе Кандиль находится база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Продолжается операция в районе Кани Раш на севере Ирака. Нейтрализовано 10 террористов. Изъято большое количество оружия", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.