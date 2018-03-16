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Турция сообщила об уничтожении десяти членов РПК в Ираке
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Турция сообщила об уничтожении десяти членов РПК в Ираке 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 16 мар — РИА Новости. Десять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализованы в ходе операции Вооруженных сил Турции на севере Ирака, сообщил в пятницу турецкий генштаб.
На севере Ирака в районе Кандиль находится база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Продолжается операция в районе Кани Раш на севере Ирака. Нейтрализовано 10 террористов. Изъято большое количество оружия", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
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