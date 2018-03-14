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В Ливии освободили одного из задержанных грузинских моряков
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В Ливии освободили одного из задержанных грузинских моряков 

РИА Новости 14 марта 2018
ТБИЛИСИ, 14 мар — РИА Новости. Грузинский моряк Нукри Хохба, который был задержан в Ливии вместе с другими членами экипажа турецкого судна REX, был освобожден из заключения, сообщает МИД Грузии.
Судно REX было задержано в сентябре прошлого года в ливийском порту Триполи по обвинению в нелегальном судоходстве. Ранее грузинские моряки посредством телефонного звонка в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2» попросили у властей страны помощи в их освобождении.
В МИД Грузии ранее заявляли, что ведомство старается всеми возможными способами помочь задержанным в Ливии грузинским морякам. По словам представителя министерства, в Ливии нет грузинского представительства, однако официальный Тбилиси использует все возможности для оказания помощи, в том числе консультации с турецким посольством, так как остальные моряки на судне были гражданами Турции.
"Задержанный в Ливии грузинский моряк Нукри Хохба освобожден из заключения, он вернулся в Грузию. В батумском аэропорту его встретили представители консульского департамента МИД, правительства Аджарии, Агентства морского транспорта и родственники", — сказано в заявлении.
Ведомство отмечает, что основанием освобождения стало отсутствие доказательств, подтверждающих причастность к обвинениям рядовых членов экипажа, среди которых был грузинский моряк. МИД сообщает, что дело остальных двух граждан Грузии, капитана и его помощника, передано обвинительной палате, судебное следствие продолжается.
МИД Грузии вместе с центральным аппаратом министерства, зарубежной грузинской миссией, агентством морского транспорта и посольствами, продолжает работать над освобождением остальных грузинских моряков.
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