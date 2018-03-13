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Кто убил Каддафи?
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Кто убил Каддафи? 

ИноСМИ 13 марта 2018
Фото: ИноСМИ
Крупный катарский бизнесмен Султан бен Сухейм бен Хамад Аль Тани 7 марта в интервью на эмиратском телеканале «Аль-Арабия» заявил, что бывший султан Катара Хамад бин Халифа Аль Тани отдал прямой приказ об убийстве ливийского лидера Муаммара Каддафи 20 октября 2011 года.
Он также сообщил, что это не единственное преступление, совершенное Хамадом Аль Тани.
Ливийский портал «Афригейт» добавляет, что Султан уверен в причастности бывшего катарского лидера к «коварному и вероломному» убийству его отца — шейха Сухейма бен Хамада бен Абдаллы Аль Тани в 1985 году. Тогда он возглавлял Министерство иностранных дел Катара. Несмотря на то, что в качестве официальной причины смерти был указан сердечный приступ, у сына есть доказательства, что его отец был отравлен.
По данным «Афригейт», заявление Султана бен Сухейма бен Хамада Аль Тани о том, что к убийству Муаммара Каддафи были причастны представители катарского режима, подтверждаются и некоторыми косвенными свидетельствами, появлявшимися ранее.
Султан бен Сухейм бен Хамад Аль Тани возглавляет крупный девелоперский холдинг SST.
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