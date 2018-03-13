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Бомба взорвалась на пути следования кортежа премьера Палестины в секторе Газа
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Бомба взорвалась на пути следования кортежа премьера Палестины в секторе Газа 

Говорит Москва 13 марта 2018
Самодельное устройство было начинено поражающими элементами. Место происшествия оцеплено. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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