Ещё
СМИ: Хартум намерен подписать с Москвой меморандум о строительстве АЭС в Судане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Хартум намерен подписать с Москвой меморандум о строительстве АЭС в Судане 

ТАСС 12 марта 2018
ТАСС, 12 марта. Судан намерен подписать с Россией меморандум о строительстве в этой африканской стране атомной электростанции. Об этом в понедельник сообщило агентство SUNA со ссылкой на представителя суданского министерства водных ресурсов, ирригации и электроэнергетики.
В понедельник министр водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана Муаттаз Муса Абдалла Салим отправился из Хартума в Москву, где у него запланирована встреча с руководством госкорпорации «Росатом». По словам представителя суданского ведомства, в ходе визита Салима в Россию «стороны подпишут несколько протоколов о взаимопонимании, а также согласуют дорожную карту по реализации плана по строительству АЭС в Судане».
SUNA отмечает, что визит министра в Москву пройдет спустя несколько месяцев после заявления президента Судана Омара аль-Башира о желании его страны развивать сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.
ТАСС: последние новости
Россельхознадзор с 16 марта ограничивает ввоз картофеля из Египта СМИ: ливийские ВВС объявили закрытой для полетов зону на юге страны Центр по примирению готов гарантировать боевикам безопасный выход из Восточной Гуты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму97
В ООН сорвали выступление России317
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Атомные подлодки РФ дошли до США191
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение