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В Восточной Гуте боевики открыли огонь по людям, идущим к гумкоридору
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В Восточной Гуте боевики открыли огонь по людям, идущим к гумкоридору 

РИА Новости 12 марта 2018
РИА НОВОСТИ. БОЕВИКИ В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ ПО ЛЮДЯМ, НАПРАВЛЯВШИМСЯ В СТОРОНУ ГУМКОРИДОРА, ПЯТЕРО ПОГИБЛИ, ПУНКТ ПРОХОДА ЗАБЛОКИРОВАН — ЦЕНТР ПРИМИРЕНИЯ
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