Власти Нигерии хотят провести переговоры об освобождении похищенных в феврале 110 школьниц

ТАСС , 12 марта. Администрация президента Нигерии Мухаммаду Бухари объявила в понедельник о намерении провести переговоры об освобождении 110 школьниц, похищенных 19 февраля в деревне Дапчи в штате Йобе на северо-востоке страны боевиками радикальной группировки "Боко харам" . Об этом сообщает агентство Reuters.

В администрации отметили, что вариант проведения переговоров более предпочтителен, чем военное решение. Как указано в коммюнике, власти Нигерии взаимодействуют с международными организациями и переговорщиками, чтобы школьницы были освобождены целыми и невредимыми.

В конце февраля Бухари подтвердил факт похищения девочек. Он назвал случившееся национальной катастрофой.

События в Чибоке

Новое массовое похищение в Нигерии напомнило общественности о событиях апреля 2014 года, когда боевики «Боко харам» похитили из лицея в городе Чибок 276 девочек.

Позднее 57 из них удалось сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров с «Боко харам» властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии . 6 мая 2017 года еще 82 девочки также были выпущены на свободу. Около 100 из них по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Некоторые наблюдатели напомнили, что Бухари пришел к власти в 2015 году, пообещав скоро разгромить группировку «Боко харам». Несмотря на отдельные успехи нигерийской армии и помогающего ей африканского контингента, боевики продолжают совершать регулярные теракты и нападения на населенные пункты в северо-восточных штатах страны, в частности в Борно, Йобе и Адамава.

Тысячи жертв «Боко харам»

"Боко харам" ("Западное образование — грех" в переводе с языка хауса) — исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран — Нигера Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов чуждой ей культуры.