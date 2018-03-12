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Глава Колумбии распорядился возобновить переговоры с повстанцами
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Глава Колумбии распорядился возобновить переговоры с повстанцами 

РИА Новости 12 марта 2018
МЕХИКО, 12 мар — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил в понедельник о возобновлении переговоров с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО).
"Я отдал указания главе команды переговорщиков Густаво Беллу, чтобы он отправился в Кито и возобновил диалог", — заявил Сантос в телеобращении к нации.
АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, но они были приостановлены.
Ранее президент Сантос заявил, что после серии атак на полицию страны переговоры с АНО возобновлены пока не будут. Изначально переговоры были остановлены 10 января. Диалог двух сторон должен был возобновиться в столице Эквадора Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям в 2017 году, закончил свое действие 9 января.
В конце января всего за сутки в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли семеро полицейских, почти 50 получили ранения.
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