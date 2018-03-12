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Сообщение между Москвой и Каиром могут возобновить в первой половине апреля
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Сообщение между Москвой и Каиром могут возобновить в первой половине апреля 

Москва24 12 марта 2018
Фото: Москва24
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, "Шереметьево Безопасность", "Аэрофлот" и EgyptAir уже подписали договор на оказание услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира. Осталось уладить несколько моментов.
Ранее в Минстрансе сообщили, что работа по возобновлению полетов находится в активной фазе. В Шереметьево заявляли, что сотрудники компании «Шереметьево Безопасность» будут следить за обстановкой в аэропорту Каира.
12 марта Домодедово поставил в расписание рейсы в Каир. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
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