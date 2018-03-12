Сообщение между Москвой и Каиром могут возобновить в первой половине апреля

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, " Шереметьево Безопасность", "Аэрофлот" EgyptAir уже подписали договор на оказание услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира . Осталось уладить несколько моментов.

Ранее в Минстрансе сообщили, что работа по возобновлению полетов находится в активной фазе. В Шереметьево заявляли, что сотрудники компании «Шереметьево Безопасность» будут следить за обстановкой в аэропорту Каира.