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В МИД обсудили с послом Египта справедливое распределение вод Нила
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В МИД обсудили с послом Египта справедливое распределение вод Нила 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром проблему Нила и распределения его водных ресурсов между странами, сообщил МИД РФ.
"Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского многопланового сотрудничества, в том числе в целях эффективной координации Москвы и Каира в контексте современных вызовов и угроз, с которыми сталкиваются государства Ближнего Востока, включая сирийский кризис и неурегулированность палестинской проблемы. Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам ситуации в Африке, включая проблематику справедливого распределения вод реки Нил", — сообщили в ведомстве.
Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины «Возрождение», запуск которого, запланированный на 2018-2019 годы, по признанию экспертов, неминуемо отразится на ситуации с водой в расположенных ниже по течению Судане и Египте. За время, прошедшее с начала стройки, Египет, Судан и Эфиопия провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта. Египет опасается, в частности, что после начала заполнения водохранилища эфиопской плотины объем стока нильских вод значительно сократится, что незамедлительно скажется на находящихся ниже по течению странах.
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