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Коварство и любовь: в сети обсуждают измену супруги Колина Ферта
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Коварство и любовь: в сети обсуждают измену супруги Колина Ферта 

Лиза 12 марта 2018
Фото: Лиза
@justcolinfirthКоварство и любовь: в сети обсуждают измену супруги Колина ФертаКолин Ферт (57) переживает нелучшие времена. Его жена Ливия Джуджолли (48) призналась в измене и даже подала заявление в суд на бывшего любовника — журналиста Марко Бранкаччиа.
Официальная версия гласит: несколько лет назад супруги приняли решение разойтись. Именно в этот момент Ливия завела роман с другом-журналистом. Мол, связь длилась недолго, а затем семейная пара решила забыть былое и воссоединиться. Не согласен лишь бывший любовник Бранкаччиа, который якобы продолжил умолять Ливию о новых встречах. Та обвинила его в преследованиях.
Публикация от Livia Firth (@liviafirth) Фев 22, 2018 в 1:01 PST  У итальянского журналиста своя точка зрения на происходящее:
Мое «преследование» выражалось в двух сообщениях в WhatsApp и электронном письме. Я писал ей, когда она разорвала наши отношения в июне 2016 года. За год наших отношений она отправила мне несколько сотен сообщений о своих чувствах, фотографии, видеозаписи и даже дневник.
Марко Бранкаччиа, @Instagram
Тем временем в сети бурно обсуждают, как в принципе можно было изменить такому мужчине, как Колин Ферт? «В голове не укладывается! Порядочный, хорошо зарабатывает, не гуляет, ну как можно такого человека обманывать?!», «Меня поражает, почему такие достойные мужчины женятся на таких вот Ливиях?», «Да уж, жалко мистера Дарси! Он такой чудесный!».
Впрочем, есть и те, кто поддерживает жену Колина Ферта: «По Ферту видно, что он скучный и постный! Такому почти любая будет изменять», «Он такой хороший, аж противно», «Вообще-то, люди расходились. Ей нужно было сидеть у окошка и слезы лить? Правильно все сделала».
Публикация от Livia Firth (@liviafirth) Фев 6, 2018 в 11:12 PST
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