Эксперты ждут открытия Египта осенью 2018 года

«С высокой степенью вероятности Египет будет открыт в 2018 году», — заявил Михаил Мальцев . Также он отметил, что по его мнению наиболее органично это событие вписалось бы в туристический рынок в октябре -ноябре 2018 года.

Сейчас лидирующую позицию в спросе российских туристов (если рассматривать заграничные направления) занимает Турция . При выходе на рынок Египта ситуация скорее всего изменится.

«Если выйдет Египет, все изменится. Ранее эта страна занимала около 55% спроса у российских туристов», — заявил член правления уральской ассоциации туризма Александр Пузанков.