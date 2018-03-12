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Эксперты ждут открытия Египта осенью 2018 года
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Эксперты ждут открытия Египта осенью 2018 года 

РИА «ФедералПресс» 12 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«С высокой степенью вероятности Египет будет открыт в 2018 году», — заявил Михаил Мальцев. Также он отметил, что по его мнению наиболее органично это событие вписалось бы в туристический рынок в октябре -ноябре 2018 года.
Сейчас лидирующую позицию в спросе российских туристов (если рассматривать заграничные направления) занимает Турция. При выходе на рынок Египта ситуация скорее всего изменится.
«Если выйдет Египет, все изменится. Ранее эта страна занимала около 55% спроса у российских туристов», — заявил член правления уральской ассоциации туризма Александр Пузанков.
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