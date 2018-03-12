В Иране КСИР предотвратил нападение на караульный пост

МОСКВА , 12 мар — РИА Новости . Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в воскресенье предотвратил нападение на пограничный пост на юго-востоке страны, ликвидировав нескольких террористов, сообщил новостной сайт КСИР Sepahnews.

"Вчера вечером боевики террористической группировки и вооруженные преступники при помощи автомобиля, начиненного взрывчаткой, хотели совершить самоподрыв, выбрав в качестве цели один из пограничных караульных постов сухопутных войск КСИР в районе Сараван", — говорится в сообщении.

По данным Sepahnews, иранским силовикам вовремя удалось предотвратить нападение, ликвидировавшим двух террористов, а также уничтожив автомобиль.