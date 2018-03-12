Срочно: Трое боевиков убиты при перестрелке в контролируемой Индией части Кашмира

Шринагар /контролируемая Индией часть Кашмира/, 12 марта / Синьхуа

— Три боевика убиты в понедельник в ходе перестрелки с объединенными отрядами войск и полиции в беспокойной части Кашмира.

Об этом сообщила местная полиция. —0—