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Срочно: Трое боевиков убиты при перестрелке в контролируемой Индией части Кашмира
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Срочно: Трое боевиков убиты при перестрелке в контролируемой Индией части Кашмира
ИА Синьхуа
12 марта 2018
Комментарии
Шринагар /контролируемая Индией часть Кашмира/, 12 марта /
Синьхуа
/
— Три боевика убиты в понедельник в ходе перестрелки с объединенными отрядами войск и полиции в беспокойной части Кашмира.
Об этом сообщила местная полиция. —0—
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Ещё 1 источник
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