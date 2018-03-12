Ещё
Срочно: Трое боевиков убиты при перестрелке в контролируемой Индией части Кашмира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Трое боевиков убиты при перестрелке в контролируемой Индией части Кашмира 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Шринагар /контролируемая Индией часть Кашмира/, 12 марта /Синьхуа/
— Три боевика убиты в понедельник в ходе перестрелки с  объединенными отрядами войск и полиции в беспокойной части Кашмира.
Об этом сообщила местная полиция. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Сомалийские правительственные войска уничтожили семь боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб" ВМС Ливии спасли 125 нелегальных мигрантов в западной акватории страны На юго-западе Пакистана ликвидированы четыре боевика
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму104
В ООН сорвали выступление России301
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Атомные подлодки РФ дошли до США192
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение