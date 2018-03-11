СМИ: эфиопские военные в ходе операции по ошибке убили девять мирных жителей

ТАСС , 11 марта. По меньшей мере девять мирных жителей были убиты, еще 12 получили ранения в результате операции военнослужащих эфиопской армии в приграничном с Кенией регионе Оромия. Об этом сообщило в воскресенье Эфиопское информационное агентство.

По его данным, подразделения армии были развернуты в районе Мояле региона Оромия в целях противодействия повстанцам «Фронта освобождения оромо». «Девять мирных жителей были убиты, 12 получили ранения в ходе операции», — приводит агентство заявление представителя вооруженных сил.

Как отмечает агентство, несколько военнослужащих были отстранены от исполнения своих обязанностей и находятся под следствием, в район происшествия была направлена делегация высокопоставленных военных чиновников для проведения расследования.

15 февраля в результате начавшихся в Эфиопии народных волнений действующий глава эфиопского правительства Хайлемариам Десалень заявил, что принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра страны, а также лидера правящей коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопского народа». 16 февраля власти государства ввели режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев.