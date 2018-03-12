В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей

Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили еще двенадцать, сообщает РИА Новости

Инцидент произошел в населенном пункте Мояле на границе с Кенией . Там проводилась спецоперация против повстанцев «Фронта освобождения оромо». Власти начали расследование, несколько военнослужащих арестовали.

Напомним, в прошлом месяце после отставки премьер-министра правительство Эфиопии объявило о введении в стране режима чрезвычайного положения «для сохранения конституционного порядка». Ранее режим ЧС вводился в декабре 2016 года из-за охвативших регион Оромия антиправительственных выступлений и беспорядков.