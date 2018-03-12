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В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей
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В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили еще двенадцать, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Там проводилась спецоперация против повстанцев «Фронта освобождения оромо». Власти начали расследование, несколько военнослужащих арестовали.
Напомним, в прошлом месяце после отставки премьер-министра правительство Эфиопии объявило о введении в стране режима чрезвычайного положения «для сохранения конституционного порядка». Ранее режим ЧС вводился в декабре 2016 года из-за охвативших регион Оромия антиправительственных выступлений и беспорядков.
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