На юго-западе Пакистана ликвидированы четыре боевика

Исламабад , 10 марта / Синьхуа / — Силы безопасности Пакистана в ходе операции в провинции Белуджистан на юго-западе страны ликвидировали четырех подозреваемых в терроризме, включая важного командира запрещенной организации. Об этом сегодня сообщили представители органов безопасности.

Согласно сообщению, силы безопасности на основе разведданных о присутствии вооруженных боевиков провели операцию в горных районах Шади-Кур и Пайдарак округа Кеч провинции Белуджистан.

Представители органов безопасности сообщили, что перестрелка началась во время проведения силами безопасности поисковой операции на данной территории. В результате были убиты четверо боевиков.

В число ликвидированных входят командир Джамил Ахмед, а также Раис Хан, Сафар Хан и еще один боевик, личность которого пока не установлена. —0—