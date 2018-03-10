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На юго-западе Пакистана ликвидированы четыре боевика
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На юго-западе Пакистана ликвидированы четыре боевика 

ИА Синьхуа 10 марта 2018
Исламабад, 10 марта /Синьхуа/ — Силы безопасности Пакистана в ходе операции в провинции Белуджистан на юго-западе страны ликвидировали четырех подозреваемых в терроризме, включая важного командира запрещенной организации. Об этом сегодня сообщили представители органов безопасности.
Согласно сообщению, силы безопасности на основе разведданных о присутствии вооруженных боевиков провели операцию в горных районах Шади-Кур и Пайдарак округа Кеч провинции Белуджистан.
Представители органов безопасности сообщили, что перестрелка началась во время проведения силами безопасности поисковой операции на данной территории. В результате были убиты четверо боевиков.
В число ликвидированных входят командир Джамил Ахмед, а также Раис Хан, Сафар Хан и еще один боевик, личность которого пока не установлена. —0—
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