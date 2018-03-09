Эксперт: террористическая группировка «Аль-Каида» активизировалась по всему миру

"Сейчас в формированиях под контролем «Аль-Каиды» и связанных с ней группировок находятся десятки тысяч человек, что создает угрозу подрыва региональной стабильности, а также дает возможность боевикам совершать вылазки против тех, кого они провозгласили своими врагами в странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Европы, а также в России, — отметил он. — На пространстве от северо-западной Африки до Юго-Восточной Азии «Аль-Каида» объединила почти два десятка группировок".

Только в Сирии , по данным эксперта, в рядах «Аль-Каиды» насчитывается около 20 тыс. боевиков, в Йемене — около 4 тыс. и около 7 тыс. — в Сомали . Как указывается в диаграмме, размещенной в бюллетене, в Ливии действуют около 5 тыс. боевиков, в странах Магриба — 4 тыс., в Индонезии — 3 тыс., в Египте — тысяча, в Афганистане Пакистане и Индии — около 800, в Бангладеш — 300 и в России — около 100.