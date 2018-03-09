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Сирия более 140 раз уведомляла ООН, что террористы владеют химвеществами
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Сирия более 140 раз уведомляла ООН, что террористы владеют химвеществами 

РИА Новости 9 марта 2018
КАИР, 9 мар — РИА Новости. Власти Сирии направили в Совет Безопасности ООН более 140 писем с данными, подтверждающими, что террористические группировки владеют химическими веществами, которые они используют против мирного населения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.
"Мы направили в Совет Безопасности ООН и специализированные комитеты, а также в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) более 140 писем, содержащих подтверждающую информацию о том, что вооруженные террористические группировки владеют химическими веществами", — заявил Джаафари.
В качестве примера дипломат приводит данные о том, что 22 февраля 2018 года грузовики с отравляющими веществами прошли через КПП Баб эль-Хава на границе с Турцией. По словам Джаафари, эти вещества были переданы для использования против мирных жителей в районах дислокации террористов.
Сирийский постпред выразил сожаление в связи с тем, что секретариат ООН не пользуется этой информацией, несмотря на то, что он лично передал часть данных членам Совета Безопасности во время публичного слушания несколько дней назад.
Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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