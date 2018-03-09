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В Конго более двух миллионов детей на грани смерти
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В ДР Конго более двух миллионов детей находятся на грани смерти от голода 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: Steve Weaver
Свыше 2 миллионов детей в Демократической республике Конго (ДРК) находятся на грани голодной смерти, заявил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Йенс Лерке.
"В настоящий момент в Демократической республике Конго свыше 2 миллионов детей находятся на грани голодной смерти, если они не получат необходимую помощь. Эта оценка идет от общей команды гуманитарных работников ООН на месте", — сказал он.
Лерке сообщил, что в воскресенье в ДРК с первым визитом в новом качестве отправится гуманитарный координатор ООН Марк Лоукок, который намерен оценить ситуацию для временно переселенных людей в стране.
Визит пройдет 11-13 марта. Лоукок, в частности, посетит регион озера Танганьика, где наблюдается наиболее количество переселений людей. Всего по стране были вынуждены покинуть свои дома 4,5 миллиона человек.
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