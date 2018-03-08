Американский боевой дрон уничтожил сына пакистанского главаря талибов 

По меньшей мере 20 боевиков пакистанской ячейки движения «Талибан»* погибли при нанесении авиаудара беспилотником США, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.
Сообщается, что в ходе военной операции американский боевой беспилотный летательный аппарат ликвидировал и сына одного из главных боевиков. Согласно информации пакистанских изданий, атака на лагерь талибов произошла в среду в афганской провинции Кунар. Помимо 20 погибших, еще шестеро получили серьезные ранения.
В результате авианалета также уничтожены один из полевых командиров пакистанских талибов и руководитель лагеря по подготовке смертников.
Сообщается, что удар по позициям боевиков был нанесен вскоре после того, как в США допустили возможность ведения прямых переговоров с радикальным движением. Тем не менее, местные СМИ отмечают, что это не последняя военная операция, которую планируют американские военные в приграничной с Пакистаном провинции.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России и в ряде других стран.
Телекоммуникационные компании в Афганистане вынуждены выполнять требования боевиков и глушить сотовую связь в ночное время суток. Сообщается, что местным операторам также приходится спонсировать различные группировки, чтобы сохранить свое оборудование.