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Небензя: на севере Афганистана активизировались джихадисты
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Небензя: на севере Афганистана активизировались джихадисты 

Вести.Ru 8 марта 2018
Озабоченность активизацией деятельности ИГ (запрещено в РФ) высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя сообщил, что серия терактов в конце января погубила 200 мирных жителей, травмы получили более 400 афганцев. Сложность ситуации подтвердила миссия Совета Безопасности ООН в Кабуле.
Джихадисты наращивают численность боевиков на севере Афганистана, готовясь к экспансии на Центральную Азию. В сети лагерей обучаются и выходцы из центральноазиатских государств и России.
По словам Небензи, требуют расследования факты доставки оружия боевикам вертолетами без маркировки на севере Афганистана. Эту проблему нельзя замалчивать, передает ТАСС.
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