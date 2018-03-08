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СМИ: ливийская армия потребовала от выходцев из Черной Африки покинуть страну
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СМИ: ливийская армия потребовала от выходцев из Черной Африки покинуть страну 

ТАСС 8 марта 2018
КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара потребовала от всех выходцев из Черной Африки покинуть территорию страны в 10-дневный срок. Об этом сообщил в четверг египетский информационный портал «Ахль Маср».
В обращении к жителям соседних африканских государств содержится призыв «не вступать в ряды незаконных формирований ополченцев, которые эксплуатируют экспатов с целью дестабилизации обстановки на юге Ливии, и вернуться в родные страны».
Армия установила 17 марта 2018 года в качестве крайнего срока пребывания граждан стран Черной Африки на территории Ливии.
Одновременно командование армии обратилось к шейхам и старейшинам племен на юго-западе страны с просьбой связаться с центрами безопасности в армейских районах Себха, Убари, Гат, Марзак и оказать социальную поддержку африканским экспатриантам.
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