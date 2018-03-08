В Пентагоне утверждают, что Россия хочет сменить миропорядок и разобщить НАТО

ВАШИНГТОН, 8 марта. / ТАСС /. Россия добивается изменения миропорядка, надлома НАТО , а также подрыва лидерства США с целью доминировать над своими соседями и наращивать влияние по всему миру. С такими утверждениями выступил в четверг главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Россия пытается изменить миропорядок, разобщить НАТО и подорвать лидерство США с целью защитить свой режим, отстоять доминирование над своими соседями, а также добиться более значительного влияния по всему миру. Для достижения этих целей Кремль готов применять полный спектр своей власти, в том числе решительное использование своих все более эффективных ВС", — утверждает военачальник.

С его точки зрения, «Россия продемонстрировала стремление и возможности вмешиваться в страны на ее периферии и проецировать силу, особенно на Ближнем Востоке». «Россия уверенно использует социальные сети и другие средства массовых коммуникаций для распространения дезинформации, испытания решимости США и подрыва доверия к США европейских партнеров», — утверждал Скапарротти.

Разногласия НАТО и Турции

"Россия извлекает выгоду из политических споров между Турцией и союзниками по НАТО, которыми она может воспользоваться с целью подорвать доверие и единство", — считает военачальник. При этом он заверил законодателей, что возглавляемое им же Европейское командование Вооруженных сил США «будет защищать и укреплять отношения» между Анкарой и Вашингтоном.

Скапарротти также утверждал, что Турция сегодня сталкивается с «двумя главными вызовами в сфере безопасности — подрывной работой со стороны России и террористической угрозой», исходящей от группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Генерал также заявил, что риски возникновения военного конфликта в Арктике в ближайшей перспективе представляются низкими, однако Россия наращивает в этом регионе свое преимущество. «Ее [РФ] военные базы будут служить для укрепления позиции России с угрозой применения силы», — полагает военачальник.

"Россия активнее оказывает помощь странам Ближнего Востока, углубляет сотрудничество с Ираном и расширяет свое влияние в Саудовской Аравии, Египте, Ливии и на Кипре . Эти усилия меняют региональную динамику, отрицательно сказываются на безопасности Израиля , стабильности в Ливане , а также на других интересах США в регионе", — отмечает главком НАТО в Европе.