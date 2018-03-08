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В Пентагоне утверждают, что Россия хочет сменить миропорядок и разобщить НАТО
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В Пентагоне утверждают, что Россия хочет сменить миропорядок и разобщить НАТО 

ТАСС 8 марта 2018
ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Россия добивается изменения миропорядка, надлома НАТО, а также подрыва лидерства США с целью доминировать над своими соседями и наращивать влияние по всему миру. С такими утверждениями выступил в четверг главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти во время слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.
"Россия пытается изменить миропорядок, разобщить НАТО и подорвать лидерство США с целью защитить свой режим, отстоять доминирование над своими соседями, а также добиться более значительного влияния по всему миру. Для достижения этих целей Кремль готов применять полный спектр своей власти, в том числе решительное использование своих все более эффективных ВС", — утверждает военачальник.
С его точки зрения, «Россия продемонстрировала стремление и возможности вмешиваться в страны на ее периферии и проецировать силу, особенно на Ближнем Востоке». «Россия уверенно использует социальные сети и другие средства массовых коммуникаций для распространения дезинформации, испытания решимости США и подрыва доверия к США европейских партнеров», — утверждал Скапарротти.
Разногласия НАТО и Турции
"Россия извлекает выгоду из политических споров между Турцией и союзниками по НАТО, которыми она может воспользоваться с целью подорвать доверие и единство", — считает военачальник. При этом он заверил законодателей, что возглавляемое им же Европейское командование Вооруженных сил США «будет защищать и укреплять отношения» между Анкарой и Вашингтоном.
Скапарротти также утверждал, что Турция сегодня сталкивается с «двумя главными вызовами в сфере безопасности — подрывной работой со стороны России и террористической угрозой», исходящей от группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Генерал также заявил, что риски возникновения военного конфликта в Арктике в ближайшей перспективе представляются низкими, однако Россия наращивает в этом регионе свое преимущество. «Ее [РФ] военные базы будут служить для укрепления позиции России с угрозой применения силы», — полагает военачальник.
Влияние в Саудовской Аравии, Египте и Ливии
"Россия активнее оказывает помощь странам Ближнего Востока, углубляет сотрудничество с Ираном и расширяет свое влияние в Саудовской Аравии, Египте, Ливии и на Кипре. Эти усилия меняют региональную динамику, отрицательно сказываются на безопасности Израиля, стабильности в Ливане, а также на других интересах США в регионе", — отмечает главком НАТО в Европе.
В своем заявлении он также указал на то, что в Армении размещаются пять тысяч российских солдат, при этом Москва поставляет вооружения как Армении, так и Азербайджану, «несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг карабахского конфликта».
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