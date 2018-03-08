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ВС Египта заявили об уничтожении 105 боевиков за месяц
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ВС Египта заявили об уничтожении 105 боевиков за месяц военной операции 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: Reuters
Вооруженные силы Египта за месяц проводимой совместно с МВД в ряде регионов страны антитеррористической операции ликвидировала 105 боевиков. Об этом заявил в четверг официальный представитель армии Египта полковник Тамер ар-Рифаи на пресс-конференции в Каире.
"Военные операции, проводимые вооруженными силами и полицией в Центральном и Северном Синае против террористических групп и криминальных банд, достигли больших успехов, удары по экстремистам продолжаются по всей стране, — сказал он. — Ликвидированы 105 террористов, обнаружено и уничтожено 1907 схронов, складов с оружием и укрытий боевиков, а также 471 взрывное устройство. Потери армии составили 16 военнослужащих убитыми и 19 ранеными".
По словам ар-Рифаи, параллельно с рейдами на Синае погранвойска при поддержке ВВС препятствуют проникновению боевиков, провозу оружия и боеприпасов на других стратегических направлениях. За это время, отметил он, на границе с Ливией и Суданом уничтожен 41 внедорожник с вооружениями для радикалов, задержано более 460 незаконных мигрантов. Кроме того, под усиленной охраной армии и полиции находится Суэцкий канал, а также территориальные воды Египта вплоть до западной границы, сказал военный.
Египетские ВС совместно с МВД уже несколько лет проводят масштабные операции на севере Синайского полуострова, который остается одной из наиболее горячих точек на карте страны. В последние полтора года рейды перекинулись и на центральную часть этого региона, а параллельно боевая авиация наносила удары на границе с Ливией с целью пресечь провоз оружия из соседнего государства. Однако до сих пор окончательно справиться с экстремистами не удалось.
9 февраля армия и полиция приступили к новой фазе антитеррористической операции под кодовым названием "Синай-2018", которая, в отличие от всех предыдущих, проводится как на севере и в центре полуострова, так и в дельте Нила и пустыне на западе страны. В военной кампании участвуют полевые армейские подразделения, сотрудники внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы.
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