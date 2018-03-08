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В Алжире открылось заседание министров внутренних дел арабских государств
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В Алжире открылось заседание министров внутренних дел арабских государств 

ИА Синьхуа 8 марта 2018
Его участники обсудят угрозы безопасности, с которыми сталкивается Средний Восток, а также совместную борьбу с терроризмом и организованной преступностью.
На церемонии открытия министр внутренних дел Алжира Нуреддин Бедуи зачитал письменное выступление президента страны Абдельазиза Бутефлики. В нем президент указал на то, что угроза терроризма еще не устранена, ситуация в средневосточном регионе остается серьезной, поэтому арабские государства должны укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремистскими группировками. Он также подчеркнул, что страны должны предотвращать влияние идей терроризма и экстремизма на молодежь в образовательной, культурной и религиозной областях.
Генеральный секретарь Совета министров внутренних дел арабских государств Мохаммед Али Куман в своем выступлении предостерег внерегиональные страны от вмешательства во внутренние дела арабских государств и от разжигания этнических и племенных противоречий в регионе.
Отметим, что в этом двухдневном заседании принимают участие главы МВД 20 арабских государств, а также представители ООН и Лиги арабских государств. Стороны обсудят координацию борьбы с терроризмом, организованной преступностью, контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. —0—
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