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Боевики ИГ активизировались на севере Афганистана — постпред РФ при ООН
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Боевики ИГ активизировались на севере Афганистана — постпред РФ при ООН 

Федеральное агентство новостей 8 марта 2018
Нью-Йорк, 8 марта. У России вызывает серьезную озабоченность активизация деятельности боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере Афганистана. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Афганистане, Небензя указал, что ситуация с безопасностью в Афганистане вызывает серьезную озабоченность у российской стороны. Ряд крупных терактов в конце января, унесший жизни более чем 200 мирных жителей, доказывает, что обстановка в стране остается сложной.
«Серьезным фактором деградации обстановки является деятельность «Исламского государства». Джихадисты последовательно наращивают численность боевиков на севере страны, превращают ее в плацдарм для последующей экспансии, в том числе на Центральную Азию», — подчеркнул Небензя.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, призвал развивать возможности международного банка данных для борьбы с терроризмом. В частности, он указал на важность углубления сотрудничества с зарубежными спецслужбами, а также налаживание прочных связей с государствами ОДКБ и ШОС.
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