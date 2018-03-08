Боевики ИГ активизировались на севере Афганистана — постпред РФ при ООН

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН , посвященном ситуации в Афганистане, Небензя указал, что ситуация с безопасностью в Афганистане вызывает серьезную озабоченность у российской стороны. Ряд крупных терактов в конце января, унесший жизни более чем 200 мирных жителей, доказывает, что обстановка в стране остается сложной.

«Серьезным фактором деградации обстановки является деятельность «Исламского государства». Джихадисты последовательно наращивают численность боевиков на севере страны, превращают ее в плацдарм для последующей экспансии, в том числе на Центральную Азию», — подчеркнул Небензя.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, призвал развивать возможности международного банка данных для борьбы с терроризмом. В частности, он указал на важность углубления сотрудничества с зарубежными спецслужбами, а также налаживание прочных связей с государствами ОДКБ и ШОС.

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