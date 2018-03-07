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Сирийская армия освободила город Бейт Сава в Восточной Гуте
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Сирийская армия освободила город Бейт Сава в Восточной Гуте 

360tv.ru 7 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Сирийская армия смогла освободить из‐под власти боевиков различных вооруженных формирований город Бейт Сава в Восточной Гуте. Об этом в среду сообщило ливанское издание «Аль‐Масдар».
Группировки «Джейш
аль-Ислам
» и «Легион
ар-Рахман
» ушли из города Бейт Сава. Теперь его контролирует сирийское правительство.
В данный момент в Восточной Гуте ведутся бои между правительственной армией и оппозиционным ополчением. Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстрелах и создании гуманитарной катастрофы в регионе.
В понедельник Министерство обороны РФ сообщило, что боевики в Восточной Гуте усиливают обстрелы столицы Сирии Дамаска и ее пригороды. Ведомство предложило выйти боевикам и их семьям из Восточной Гуты. Им пообещали предоставить транспорт и охрану по всему маршруту, в случае выхода из района.
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