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Церемония проводов в Южный Судан 7-го отряда китайской миротворческой полиции
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Церемония проводов в Южный Судан 7-го отряда китайской миротворческой полиции 

ИА Синьхуа 7 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Хэфэй, 6 марта /Синьхуа/ — Торжественная церемония проводов в Южный Судан бойцов 7-го отряда китайской миротворческой полиции состоялась сегодня в Управлении общественной безопасности провинции Аньхой /Восточный Китай/.
Миротворческий отряд из 11 сотрудников аньхойской полиции был сфомирован в январе по итогам многоступенчатого отбора, проведенного провинциальным полицейским управлением, и прохождения специальной аттестации ООН.
Китайские полицейские-миротворцы отправляются в Южный Судан на 1 год для выполнения миссий ООН по охране лагерей беженцев, поддержанию общественного порядка, обеспечению поставок гуманитарной помощи.
Хэфэй, 6 марта /Синьхуа/ — Торжественная церемония проводов в Южный Судан бойцов 7-го отряда китайской миротворческой полиции состоялась сегодня в Управлении общественной безопасности провинции Аньхой /Восточный Китай/.
Миротворческий отряд из 11 сотрудников аньхойской полиции был сфомирован в январе по итогам многоступенчатого отбора, проведенного провинциальным полицейским управлением, и прохождения специальной аттестации ООН.
Китайские полицейские-миротворцы отправляются в Южный Судан на 1 год для выполнения миссий ООН по охране лагерей беженцев, поддержанию общественного порядка, обеспечению поставок гуманитарной помощи.
ИА Синьхуа: последние новости
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