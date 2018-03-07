Церемония проводов в Южный Судан 7-го отряда китайской миротворческой полиции

Хэфэй, 6 марта / Синьхуа / — Торжественная церемония проводов в Южный Судан бойцов 7-го отряда китайской миротворческой полиции состоялась сегодня в Управлении общественной безопасности провинции Аньхой /Восточный Китай/.

Миротворческий отряд из 11 сотрудников аньхойской полиции был сфомирован в январе по итогам многоступенчатого отбора, проведенного провинциальным полицейским управлением, и прохождения специальной аттестации ООН

Китайские полицейские-миротворцы отправляются в Южный Судан на 1 год для выполнения миссий ООН по охране лагерей беженцев, поддержанию общественного порядка, обеспечению поставок гуманитарной помощи.

Хэфэй, 6 марта /Синьхуа/ — Торжественная церемония проводов в Южный Судан бойцов 7-го отряда китайской миротворческой полиции состоялась сегодня в Управлении общественной безопасности провинции Аньхой /Восточный Китай/.

Миротворческий отряд из 11 сотрудников аньхойской полиции был сфомирован в январе по итогам многоступенчатого отбора, проведенного провинциальным полицейским управлением, и прохождения специальной аттестации ООН.

Китайские полицейские-миротворцы отправляются в Южный Судан на 1 год для выполнения миссий ООН по охране лагерей беженцев, поддержанию общественного порядка, обеспечению поставок гуманитарной помощи.