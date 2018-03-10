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Обстрелы Восточной Гуты: один мирный житель погиб, девять ранены
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Обстрелы Восточной Гуты: один мирный житель погиб, девять ранены 

Вести.Ru 10 марта 2018
Фото: Вести.Ru
За прошедшие сутки по Дамаску и его окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 12 мин, погиб один и ранены девять мирных жителей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге в субботу.
По его словам, в течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.
Евтушенко сообщил также, что, несмотря на положительный сдвиг в переговорах с лидерами незаконных вооруженных формирований, мирные жители не смогли в субботу выйти из Восточной Гуты по гуманитарному коридору, пишет "Интерфакс".
Генерал напомнил, что ранее удалось договориться с лидерами коалиции сирийских повстанцев "Джейш аль-Ислам" о выводе из этого района первой группы боевиков. Накануне вечером 13 безоружных боевиков пересекли пункт пропуска Мухаям аль-Вафедин и были перевезены в зону деэскалации Идлиб.
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