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Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
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Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами 

ТК «Звезда» 6 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие попали в засаду, организованную боевиками, и понесли потери.
Террористы запрещенной в Российской Федерации группировки ИГИЛ* убили четырех американских солдат в Нигерии. Издание Daily Mail публикует видео, снятое непосредственно во время атаки боевиков на нашлемную камеру одного из военнослужащих.
Солдаты патрулировали район деревни неподалеку от своей базы в Оуламме. В их задачи входило общение с местными жителями и агитация против идеи вступления в террористические группировки. Однако во время атаки военнослужащих передислоцировали, чтобы использовать для охоты на местного лидера террористов Даундуна Чеффу.
Как отмечается в материале, американские солдаты погибли из-за недостаточной оснащенности и удачной засады террористов. Они передвигались по опасной зоне в Нигерии на легкобронированных пикапах и не обладали достаточным для боя количеством оружия.
*запрещенная в РФ террористическая организация.
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