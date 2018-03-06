Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами

Военнослужащие попали в засаду, организованную боевиками, и понесли потери.

Террористы запрещенной в Российской Федерации группировки ИГИЛ* убили четырех американских солдат в Нигерии . Издание Daily Mail публикует видео, снятое непосредственно во время атаки боевиков на нашлемную камеру одного из военнослужащих.

Солдаты патрулировали район деревни неподалеку от своей базы в Оуламме. В их задачи входило общение с местными жителями и агитация против идеи вступления в террористические группировки. Однако во время атаки военнослужащих передислоцировали, чтобы использовать для охоты на местного лидера террористов Даундуна Чеффу.

Как отмечается в материале, американские солдаты погибли из-за недостаточной оснащенности и удачной засады террористов. Они передвигались по опасной зоне в Нигерии на легкобронированных пикапах и не обладали достаточным для боя количеством оружия.

*запрещенная в РФ террористическая организация.