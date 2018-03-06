Источник: прямые рейсы между Москвой и Каиром могут возобновиться в апреле

Авиасообщение между Москвой Каиром может возобновиться в апреле, но точной даты начала прямых рейсов между городами пока нет, сказал RNS источник, знакомый с ситуацией.

«Вероятно апрель, но первая или вторая половина пока неизвестно», — отметил источник.

Ранее ожидалось открытие прямых рейсов между городами 20 февраля. Но в тот же день стало известно, что возобновление полетов между Каиром и Москвой, намеченное на эту дату откладывается как минимум до апреля. Египетская газета Al-Iqtisadi со ссылкой на собственные источники сообщила, что первые рейсы могут состояться в начале апреля.

Минтрансе RNS сказали: «Все политические решения о возобновлении полётов между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены. Минтранс призывает все задействованные в процессе стороны ускорить процесс возобновления полетов».