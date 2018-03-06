Источник: прямые рейсы между Москвой и Каиром могут возобновиться в апреле 

Авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться в апреле, но точной даты начала прямых рейсов между городами пока нет, сказал RNS источник, знакомый с ситуацией.
«Вероятно апрель, но первая или вторая половина пока неизвестно», — отметил источник.
Ранее ожидалось открытие прямых рейсов между городами 20 февраля. Но в тот же день стало известно, что возобновление полетов между Каиром и Москвой, намеченное на эту дату откладывается как минимум до апреля. Египетская газета Al-Iqtisadi со ссылкой на собственные источники сообщила, что первые рейсы могут состояться в начале апреля.
В Минтрансе RNS сказали: «Все политические решения о возобновлении полётов между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены. Минтранс призывает все задействованные в процессе стороны ускорить процесс возобновления полетов».
Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», который потерпел крушение над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.