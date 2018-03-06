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СМИ: В египетском лайнере пресекли попытку проникновения в кабину пилотов
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СМИ: В египетском лайнере пресекли попытку проникновения в кабину пилотов 

Российская Газета 6 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Пассажир попытался незаконно проникнуть в кабину пилотов египетского самолета, совершавшего рейс из столицы Омана города Маскат в Каир. Об этом сообщила газета «Аль-Масри аль-Яум».
По ее данным, на 26-й минуте полета один из пассажиров авиарейса, находясь в возбужденном состоянии, напал на членов экипажа и пытался проникнуть в кабину пилотов. Нарушителя спокойствия удалось успокоить прямо на борту самолета. Однако экипаж авиалайнера принял решение вернуться в аэропорт Маската.
В настоящее время проводится расследование с целью установить причины и обстоятельства инцидента.
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