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В ООН заявили о продолжении этнических чисток в Мьянме
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В ООН заявили о продолжении этнических чисток в Мьянме 

ТАСС 6 марта 2018
ТАСС, 6 марта. Этнические чистки и изгнание из своих домов представителей народности рохинджа в Мьянме продолжаются, несмотря на призывы ООН к правительству страны обеспечить гуманитарный доступ в штат Ракхайн. Об этом, как сообщило во вторник агентство France-Presse, заявил помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор.
"Этническая чистка народности рохинджа в Мьянме продолжается", — приводит агентство его слова. Гилмор также отметил, что притеснение сопровождается «кампанией террора и голода», чтобы заставить людей покинуть свои дома.
В феврале генсек ООН Антониу Гутерриш назвал этнической чисткой изгнание из своих домов представителей народности рохинджа в Мьянме. Он призвал правительство Мьянмы «обеспечить беспрепятственный доступ в штат Ракхайн», а международное сообщество — «оказать поддержку тем, кто бежал в Бангладеш». Административный глава ООН подчеркнул, что возвращение беженцев-рохинджа в родные места должно быть «безопасным, добровольным, достойным и устойчивым».
25 августа прошлого года боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек. По данным ООН, из Мьянмы в Бангладеш бежали около 690 тыс. рохинджа.
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