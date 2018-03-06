Ещё
Ирак и НАТО продолжат сотрудничество по борьбе с ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ирак и НАТО продолжат сотрудничество по борьбе с ИГ 

ИА Синьхуа 6 марта 2018
Багдад, 6 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в понедельник провел переговоры с прибывшим с визитом генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Ирака.
Как отмечается в заявлении, Хайдер аль-Абади в ходе переговоров заявил, что Ирак нуждается в устойчивых позитивных результатах борьбы с ИГ, окончательной ликвидации идеологии терроризма и остатков экстремистов.
Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Ираку и взаимодействовать с Ираком в подготовке военных и строительстве военных академий.
Как сообщили в канцелярии премьер-министра Ирака, в конце января этого года Хайдер аль-Абади провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом, призвав НАТО усилить подготовку иракских военнослужащих и оказание информационной поддержки. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Сомалийские правительственные войска уничтожили семь боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб" В Афганистане в результате атаки террориста-смертника 3 человека погибло, 16 человек получили ранения На юго-западе Пакистана ликвидированы четыре боевика
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму128
В ООН сорвали выступление России281
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям194
Атомные подлодки РФ дошли до США179
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение