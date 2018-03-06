Ирак и НАТО продолжат сотрудничество по борьбе с ИГ 

Багдад, 6 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в понедельник провел переговоры с прибывшим с визитом генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Ирака.
Как отмечается в заявлении, Хайдер аль-Абади в ходе переговоров заявил, что Ирак нуждается в устойчивых позитивных результатах борьбы с ИГ, окончательной ликвидации идеологии терроризма и остатков экстремистов.
Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Ираку и взаимодействовать с Ираком в подготовке военных и строительстве военных академий.
Как сообщили в канцелярии премьер-министра Ирака, в конце января этого года Хайдер аль-Абади провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом, призвав НАТО усилить подготовку иракских военнослужащих и оказание информационной поддержки. —0—