Ирак и НАТО продолжат сотрудничество по борьбе с ИГ

Как отмечается в заявлении, Хайдер аль-Абади в ходе переговоров заявил, что Ирак нуждается в устойчивых позитивных результатах борьбы с ИГ, окончательной ликвидации идеологии терроризма и остатков экстремистов.

Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Ираку и взаимодействовать с Ираком в подготовке военных и строительстве военных академий.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Ирака, в конце января этого года Хайдер аль-Абади провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом, призвав НАТО усилить подготовку иракских военнослужащих и оказание информационной поддержки. —0—