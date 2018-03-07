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Комиссар ООН назвал необоснованными действия армии Сирии в Восточной Гуте
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Комиссар ООН назвал необоснованными действия армии Сирии в Восточной Гуте 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил в среду, что присутствие в Восточной Гуте «нескольких сотен» боевиков экстремистских группировок не может служить оправданием для наступления сирийских правительственных войск в этом пригороде Дамаска. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Недавние попытки оправдать неизбирательные, жестокие атаки на сотни тысяч мирных жителей необходимостью борьбы с несколькими сотнями боевиков, как, например, в Восточной Гуте, являются необоснованными с правовой и моральной точек зрения", — сказал Зейд Раад аль-Хусейн, представляя ежегодный доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Он назвал смехотворными заверения властей Сирии о том, что они принимают меры, чтобы защитить жизни мирных жителей.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ответственность за боестолкновения, гибель и страдания людей в Восточной Гуте лежит на террористах. Она назвала бездоказательными заявления ряда западных стран о неизбирательном ударе сирийской армии по этому району. Москва не рассматривает операцию Дамаска в Восточной Гуте как противоречащую последней резолюции СБ ООН по Сирии, добавила официальный представитель МИД РФ.
В понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выразил готовность гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты боевикам и членам их семей. Однако в среду крупнейшая экстремистская группировка в Восточной Гуте "Джейш аль-Ислам" отвергла предложение России о предоставлении боевикам безопасного коридора для выхода из этого района, блокированного сирийскими правительственными войсками. Во вторник другая группировка, «Фейлак ар-Рахман», боевики которой присутствуют в Восточной Гуте, также заявила, что формирования вооруженной оппозиции не намерены покидать этот регион под Дамаском.
Под контролем вооруженных группировок остаются 80 кв. км в Восточной Гуте, или примерно треть территории этого региона, расположенного на шоссе Дамаск — Хомс. По оценкам ООН, в Восточной Гуте проживают около 400 тыс. человек. Укрывающиеся в этом анклаве боевики ведут обстрелы Дамаска, в ответ на что проправительственные силы наносят удары по целям в Восточной Гуте.
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