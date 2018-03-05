В Ираке были уничтожены 6 террористов группировки «Исламское государство»

"Силы безопасности совершили штурм дома в деревне недалеко от города Хавиджа, примерно в 230 км к северу от столицы Ирака Багдада, — сказал Ахмед аль-Джубури. — Силы безопасности окружили дом и вступили в столкновение с подозреваемыми. В результате перестрелки шесть боевиков были убиты".