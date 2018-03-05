В Ираке были уничтожены 6 террористов группировки «Исламское государство» 

Багдад, 5 марта /Синьхуа/ — Силы безопасности Ирака в воскресенье уничтожили шесть боевиков группировки «Исламское государство» в ходе столкновения вблизи города Хавиджа в провинции Киркук. Об этом сообщил корр. Синьхуа местный представитель полиции Ахмед аль-Джубури.
"Силы безопасности совершили штурм дома в деревне недалеко от города Хавиджа, примерно в 230 км к северу от столицы Ирака Багдада, — сказал Ахмед аль-Джубури. — Силы безопасности окружили дом и вступили в столкновение с подозреваемыми. В результате перестрелки шесть боевиков были убиты".
В течение последних нескольких месяцев десятки боевиков группировки «Исламское государство» покинули свои прежние базы в провинциях Салах-эд-Дин и Киркук после того, как иракские силы безопасности зачистили эти районы во время крупномасштабных действий против террористических группировок. —0—