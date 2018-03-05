В Египте в ходе операции по борьбе с террористами погибли 4 солдала и 10 террористов

Каир , 4 марта / Синьхуа / — В ходе контртеррористической операции в египетской провинции Северный Синай погибли четыре солдата, еще трое получили ранения. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил Египта Представитель армии сообщил, что в ходе операции ликвидированы 10 террористов. "Силы безопасности уничтожили 145 укрытий, схронов и тайников террористов, а также раскрыли и ликвидировали подпольный цех по производству взрывчатых веществ и 39 взрывных устройств, установленных против военнослужащих", — говорится в заявлении. —0—