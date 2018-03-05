В Египте рассмотрят запрет импорта российской пшеницы со спорыньей

КАИР , 5 мар — РИА Новости , Надим Зуауи. Суд в Каире рассмотрит в понедельник апелляцию правительства на требования по нулевому содержанию спорыньи в зерне, импортируемом из России

Суд первой инстанции при Государственном совете Египта (административный суд) в ноябре прошлого года удовлетворил иск египетского адвоката Тарека аль-Оуды с требованием запретить ввоз в страну пшеницы, пораженной спорыньей.

Однако правительство Египта подало апелляцию на это решение, рассмотрение которой было назначено на 5 марта. Как пояснил РИА Новости близкий к процессу источник, на предстоящем заседании суда правительство представит документы, которые подтверждают точку зрения кабинета о том, что ограниченное содержание спорыньи в пшенице не представляет угрозы для здоровья. «Ожидается, что рассмотрение дела будет отложено, с тем, чтобы суд ознакомился с документами, после чего он решит принимать ли апелляцию или отклонить ее», — сказал собеседник агентства.

Официальный представитель министерства снабжения Мамдух Рамадан пояснил РИА Новости, что Египет продолжает импортировать пшеницу и проводить тендеры в соответствии с существующими египетскими и международными стандартами. «Уровень содержания спорыньи по международным стандартам не должен превышать 0,05%», — сказал он. «Мы соблюдаем все соглашения в рамках объявленных на тендерах стандартов и условий», — добавил египетский представитель.

Ранее в Египте была создана специальная комиссия из представителей министерств сельского хозяйства и снабжения, которая должна унифицировать все существующие требования различных ведомств к импортируемой пшенице с учетом египетских спецификаций и мировых критериев, а также сделать единой процедуру контроля зерна.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российской пшеницы.