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В Египте рассмотрят запрет импорта российской пшеницы со спорыньей
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В Египте рассмотрят запрет импорта российской пшеницы со спорыньей 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
КАИР, 5 мар — РИА Новости, Надим Зуауи. Суд в Каире рассмотрит в понедельник апелляцию правительства на требования по нулевому содержанию спорыньи в зерне, импортируемом из России.
Суд первой инстанции при Государственном совете Египта (административный суд) в ноябре прошлого года удовлетворил иск египетского адвоката Тарека аль-Оуды с требованием запретить ввоз в страну пшеницы, пораженной спорыньей.
Однако правительство Египта подало апелляцию на это решение, рассмотрение которой было назначено на 5 марта. Как пояснил РИА Новости близкий к процессу источник, на предстоящем заседании суда правительство представит документы, которые подтверждают точку зрения кабинета о том, что ограниченное содержание спорыньи в пшенице не представляет угрозы для здоровья. «Ожидается, что рассмотрение дела будет отложено, с тем, чтобы суд ознакомился с документами, после чего он решит принимать ли апелляцию или отклонить ее», — сказал собеседник агентства.
Официальный представитель министерства снабжения Мамдух Рамадан пояснил РИА Новости, что Египет продолжает импортировать пшеницу и проводить тендеры в соответствии с существующими египетскими и международными стандартами. «Уровень содержания спорыньи по международным стандартам не должен превышать 0,05%», — сказал он. «Мы соблюдаем все соглашения в рамках объявленных на тендерах стандартов и условий», — добавил египетский представитель.
Ранее в Египте была создана специальная комиссия из представителей министерств сельского хозяйства и снабжения, которая должна унифицировать все существующие требования различных ведомств к импортируемой пшенице с учетом египетских спецификаций и мировых критериев, а также сделать единой процедуру контроля зерна.
Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российской пшеницы.
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