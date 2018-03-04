Ещё
Крупнейшие потери США в Африке за последние 25 лет показали на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупнейшие потери США в Африке за последние 25 лет показали на видео 

Lenta.ru 4 марта 2018
В сети появилось видео, на котором запечатлено нападение боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на нигеро-американский патруль. Ролик в воскресенье, 4 марта, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
Патруль в составе 11 американских зеленых беретов, 30 солдат армии Нигера и переводчика попал в засаду в октябре прошлого года. Отряд должен был проверить базу боевиков в приграничном с Мали населенном пункте Тонго, где, по некоторым данным, мог находиться главарь банды. Там террористов не оказалось, однако на обратном пути часть патруля попала под обстрел.
Как видно на кадрах, снятых на камеру одного из американских спецназовцев, военные укрылись за внедорожником и открыли ответный огонь по боевикам. Также они применили несколько дымовых гранат, чтобы затруднить джихадистам стрельбу. Однако в итоге один из спецназовцев получил смертельное ранение, двое других также погибли, пытаясь уйти от террористов.
Всего в результате атаки погибли четыре американских военных, четыре нигерийских солдата и переводчик. Как отмечает Directorate 4, эти потери стали для США крупнейшими в Африке с 1993 года, когда в ходе вооруженного конфликта в Сомали были сбиты два вертолета Sikorsky Black Hawk («Черный ястреб»).
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму133
В ООН сорвали выступление России276
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям194
Мясорубка в Гудаури14
Атомные подлодки РФ дошли до США175
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение