В Кабуле задержаны два высокопоставленных члена ИГ

Афганское новостное агентство Хама со ссылкой на источник из Национального директората безопасности сообщил, что задержанными являются членами ИГ по имени Эхсанулла и Омар, которые подозреваются в организации множества терактов на территории страны, в частности мощного теракта в одной из шиитских мечетей в Кабуле в октябре прошлого года.

ИГ пока никак не прокомментировало эту информацию. —0—