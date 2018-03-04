В Кабуле задержаны два высокопоставленных члена ИГ 

Кабул, 4 марта /Синьхуа/ — В ходе проведенной на днях Национальным директоратом безопасности Афганистана контртеррористической операции в афганской столице захвачены два высокопоставленных члена экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом сообщили сегодня местные СМИ.
Афганское новостное агентство Хама со ссылкой на источник из Национального директората безопасности сообщил, что задержанными являются членами ИГ по имени Эхсанулла и Омар, которые подозреваются в организации множества терактов на территории страны, в частности мощного теракта в одной из шиитских мечетей в Кабуле в октябре прошлого года.
ИГ пока никак не прокомментировало эту информацию. —0—