Еще 10 террористов убиты египетскими силами безопасности на Синайском полуострове

Каир , 4 марта / Синьхуа / — Силы безопасности Египта на днях в ходе антитеррористической операции на севере Синайского полуострова убили еще 10 террористов. Задержаны 245 подозреваемых в причастности к терактам. Об этом в воскресенье заявила египетская армия.

При перестрелке погибли четверо полицейских и военнослужащих.

В заявлении говорится, что ВВС Египта в ходе операции разрушили шесть опорных пунктов боевиков и два автомобиля с взрывчаткой. Наземные подразделения обнаружили и уничтожили 145 опорных пунктов и склад, где хранится 10 тыс. литров горючего.

9 февраля египетская армия объявила о проведении крупномасштабной антитеррористической операции «Синай-2018» для зачистки полуострова от террористов и экстремистов. На данный момент были уничтожены 105 террористов. —0—