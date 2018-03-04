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Еще 10 террористов убиты египетскими силами безопасности на Синайском полуострове
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Еще 10 террористов убиты египетскими силами безопасности на Синайском полуострове 

ИА Синьхуа 4 марта 2018
Каир, 4 марта /Синьхуа/ — Силы безопасности Египта на днях в ходе антитеррористической операции на севере Синайского полуострова убили еще 10 террористов. Задержаны 245 подозреваемых в причастности к терактам. Об этом в воскресенье заявила египетская армия.
При перестрелке погибли четверо полицейских и военнослужащих.
В заявлении говорится, что ВВС Египта в ходе операции разрушили шесть опорных пунктов боевиков и два автомобиля с взрывчаткой. Наземные подразделения обнаружили и уничтожили 145 опорных пунктов и склад, где хранится 10 тыс. литров горючего.
9 февраля египетская армия объявила о проведении крупномасштабной антитеррористической операции «Синай-2018» для зачистки полуострова от террористов и экстремистов. На данный момент были уничтожены 105 террористов. —0—
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