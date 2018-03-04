6-й отряд миротворческой полиции Китая в Южном Судане вернулся домой

Ханчжоу , 27 февраля / Синьхуа / — 6-й отряд миротворческой полиции Китая Южном Судане сегодня прибыл в международный аэропорт Сяошань города Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после годичной миссии в Южном Судане. Фотографии Синьхуа / Хуан Сунчжи

Ханчжоу, 27 февраля /Синьхуа/ — 6-й отряд миротворческой полиции Китая в Южном Судане сегодня прибыл в международный аэропорт Сяошань города Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после годичной миссии в Южном Судане. Фотографии Синьхуа / Хуан Сунчжи

Ханчжоу, 27 февраля /Синьхуа/ — 6-й отряд миротворческой полиции Китая в Южном Судане сегодня прибыл в международный аэропорт Сяошань города Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после годичной миссии в Южном Судане. Фотографии Синьхуа / Хуан Сунчжи

Ханчжоу, 27 февраля /Синьхуа/ — 6-й отряд миротворческой полиции Китая в Южном Судане сегодня прибыл в международный аэропорт Сяошань города Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после годичной миссии в Южном Судане. Фотографии Синьхуа / Хуан Сунчжи