Президент Египта объявил о начале стратегического партнерства страны с киайской компанией "Хуавэй"

Каир , 4 марта / Синьхуа / — Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в субботу заявил о начале стратегического партнерства его правительства с китайской компанией «Хуавэй». Об этом сообщил пресс-секретарь египетского президента.

Ас-Сиси заявил о начале стратегического партнерства во время встречи с очередным главным исполнительным директором «Хуавэй» Го Пином и исполнительным директором «Хуавэй» в Египте Терри Лю. На встрече в Каире также присутствовал министр коммуникаций и информационных технологий Египта Яссер аль-Кади.

"Президент Ас-Сиси выразил надежду на укрепление сотрудничества с «Хуавэй» путем наращивания деятельности компании в Египте", — говорится в заявлении.

Го Пин выразил заинтересованность «Хуавэй» в продвижении сотрудничества с египетским правительством в свете наблюдающегося в стране экономического роста и реализации крупнейших национальных проектов.

Он позитивно оценил преимущества сектора информационно-коммуникационных технологий в стране и попытки государства стимулировать его развитие. —0—