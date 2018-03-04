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Президент Египта объявил о начале стратегического партнерства страны с киайской компанией "Хуавэй"
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Президент Египта объявил о начале стратегического партнерства страны с киайской компанией "Хуавэй" 

ИА Синьхуа 4 марта 2018
Каир, 4 марта /Синьхуа/ — Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в субботу заявил о начале стратегического партнерства его правительства с китайской компанией «Хуавэй». Об этом сообщил пресс-секретарь египетского президента.
Ас-Сиси заявил о начале стратегического партнерства во время встречи с очередным главным исполнительным директором «Хуавэй» Го Пином и исполнительным директором «Хуавэй» в Египте Терри Лю. На встрече в Каире также присутствовал министр коммуникаций и информационных технологий Египта Яссер аль-Кади.
"Президент Ас-Сиси выразил надежду на укрепление сотрудничества с «Хуавэй» путем наращивания деятельности компании в Египте", — говорится в заявлении.
Го Пин выразил заинтересованность «Хуавэй» в продвижении сотрудничества с египетским правительством в свете наблюдающегося в стране экономического роста и реализации крупнейших национальных проектов.
Он позитивно оценил преимущества сектора информационно-коммуникационных технологий в стране и попытки государства стимулировать его развитие. —0—
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