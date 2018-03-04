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Хуситы освободили 69 сторонников экс-президента Йемена
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Хуситы освободили 69 сторонников экс-президента Йемена 

Российская Газета 4 марта 2018
Хуситы освободили 69 военных сторонников убитого в декабре экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Три месяца в плену находились офицеры высокого ранга республиканской гвардии и спецслужб.
Как пишет РИА Новости, в январе между хуситами и сторонниками Салеха было достигнуто соглашение, которое призвано открыть «новую страницу» в партнерстве недавних союзников.
По этому договору повстанцы обязались отпустить сторонников экс-президента, за исключением нескольких его родственников. Напомним, незадолго до своей гибели Салех заявил о разрыве партнерства с хуситами, вместе с которыми выступал против действующей власти.
Вооруженное противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями и формированиями хуситов продолжается в Йемене уже три года. В наиболее активную фазу конфликт перешел в марте 2015-го. Тогда по просьбе действующего президента страны в Йемен пришла коалиция, возглавляемая Саудовской Аравий.
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