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«Джебхат ан-Нусра»* готовит минометный обстрел гумконвоя ООН в Сирии
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«Джебхат ан-Нусра»* готовит минометный обстрел гумконвоя ООН в Сирии 

РИА Новости 3 марта 2018
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* готовят провокацию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в сирийской Думе, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Поступили данные, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Дума, спланированного на ближайшее время. Террористы намерены обстрелять колонну из минометов и обвинить в этом правительственные силы", — сообщил он.
"Действия незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, обстрелы ими Дамаска и препятствование выходу мирного населения являются военными преступлениями. Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований остановить произвол в отношении местных жителей, прекратить вооруженные провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов", — сказал Евтушенков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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