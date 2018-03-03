«Джебхат ан-Нусра»* готовит минометный обстрел гумконвоя ООН в Сирии

"Поступили данные, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Дума, спланированного на ближайшее время. Террористы намерены обстрелять колонну из минометов и обвинить в этом правительственные силы", — сообщил он.