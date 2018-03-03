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В Египте отменены судебные постановления по демаркации морской границы с Саудовской Аравией
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В Египте отменены судебные постановления по демаркации морской границы с Саудовской Аравией 

ИА Синьхуа 3 марта 2018
Каир, 3 марта /Синьхуа/ — Высший конституционный суд Египта сегодня постановил, что все предшествующие судебные вердикты по соглашению о демаркации морской границы с Саудовской Аравией не имеют силы. Об этом сообщило официальное информационное агентство МЕНА.
Суд заявил, что предыдущие постановления Государственного совета и Суда по рассмотрению срочных дел о демаркации морской границы между Египтом и Саудовской Аравией не будут приниматься во внимание.
В июне прошлого года Конституционный суд вынес постановление о приостановке действия всех предыдущих вердиктов до окончательного судебного решения. —0—
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