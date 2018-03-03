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СМИ: Высший конституционный суд Египта утвердил передачу двух островов Эр-Рияду
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СМИ: Высший конституционный суд Египта утвердил передачу двух островов Эр-Рияду 

ТАСС 3 марта 2018
КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Высший конституционный суд Египта поддержал в субботу соглашение о демаркации морской границы с Саудовской Аравией, в соответствии с которым два спорных острова в Красном море Тиран и Санафир переходят под суверенитет королевства. Об этом сообщило издание Al Masry Al Youm.
Решение этой судебной инстанции является окончательным и уже не подлежит пересмотру. Таким образом, все предыдущие решения судебных инстанций, допускавших иную трактовку вопроса принадлежности островов, аннулируются.
В июне 2017 года парламент Египта ратифицировал двустороннее соглашение, позднее подпись под договором поставил президент Абдель Фаттах ас-Сиси. За полгода до этого Высший административный суд Египта признал это соглашение нелегитимным. Соглашение о демаркации морской границы с королевством, в соответствии с которым два острова передаются под юрисдикцию Эр-Рияда, было подписано в апреле 2016 года и сразу вызвало волну негодования среди египетской общественности. В Каире и других городах неоднократно проходили акции протеста.
В разные годы на протяжении минувшего столетия управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой. После войны 1967 года они вместе со всем Синайским полуостровом находились под контролем Израиля, а после возвращения Синая Каиру в 1982 году Тиран и Санафир вновь стали египетскими, хотя Саудовская Аравия претендовала на них.
Впервые разграничение морской границы между двумя странами было осуществлено в 2010 году. Эр-Рияд в соответствии с конвенциями ООН объявил о делимитации исходных линий своих морских границ, и Египет официально их признал. В 2015 году было достигнуто принципиальное соглашение по разграничению морских вод в соответствии с выводами технической комиссии, которая определила, что острова находятся в пределах саудовских территориальных вод.
Саудовская Аравия ратифицировала соглашение с Египтом еще в 2016 году и позднее пригрозила, что в случае непризнания Каиром его законности она обратится с иском в Международный суд.
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