Эксперт объяснил, как США насаждают «демократию» в Латинской Америке

Прежде чем обвинять Россию во вмешательстве в выборы, американцам стоит взглянуть на себя стороны, потому что по влиянию на политические процессы в других государствах им нет равных.

Еще 1823 году президент Джеймс Монро провозгласил американский континент зоной, закрытой для вмешательства европейских держав. По этой логике сами США могли делать там все, что им вздумается.

Колумбия, Они преподносили свои действия как помощь дружественным странам, которая, однако, не предполагала суверенитета и собственной точки зрения. В Вашингтоне были убеждены, что Бразилия Перу и другие в любом случае будут плясать под их дудку.

Политолог напомнил об импичменте бразильского лидера Дилмф Руссефф в 2016 году. Есть многочисленные подтверждения того, что именно США добились ее отставки из-за слишком самостоятельного, национально ориентированного курса.

Ливии, Египте, По словам Судакова, везде, где случились цветные революции (в Венесуэле Тунисе ), США претворяли в жизнь один и тот же сценарий.

Через СМИ они создавали местному правительству репутацию «врага народа», а затем искали жертвенные классы, меньшинства или людей с либеральными взглядами, делая ставку на молодежь.

Сейчас американские власти расширили зону своих притязаний, считая, что по их модели демократии должен быть стандартизирован весь мир, заключил Судаков.